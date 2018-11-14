” المقبلي ” يلتقي مدير فرع هيئة التخصصات الصحية بتبوك

محمد السعران(صدى):

التقى مدير مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي بمكتبه مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتبوك عوض بن عبدالله العتيبي , بحضور رئيس قسم الموارد البشرية بالمستشفى مصلح البلوي , حيث تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في مجالات التصنيف والتسجيل المهني , وأشاد المقبلي بما تقدمة الهيئة من خدمات للممارسين الصحيين بما يخدم منظومة الصحة.

من جهته أوضح عوض العتيبي أن الهيئة ستطلق خلال الأسابيع القادمة خدمة ممارس بلس وهي منصة الكترونية متكاملة تركز بشكل خاص على رفع جودة الخدمة وتوحيد الدخول إلى كافة خدمات الهيئة بطريقة الكترونية مشيرا إلى أن المنصة سوف تقدم خدمة التصنيف المهني وإعادة التصنيف المهني والتسجيل المهني والاعتراف بشهادة مهنية ودراسة مؤهل جديد وإصدار خطاب تدريب وإصدار شهادة براءة مهنية كما تقدم خدمة الاعتراف بساعات التطوير المهني , إضافة إلى خدمة طلب تصنيف من خارج المملكة .

ولفت العتيبي إلى أن ما يميز ممارس بلس هو سهولة متابعة الطلبات وان جميع الخدمات في نافذة الكترونية موحدة كذلك الربط الالكتروني مع جهات متعددة كما أن ممارس بلس يغني المستفيد عن حاجة زيارة الفرع أو الاستعانة بمندوب .

وفي ختام اللقاء قدم العتيبي نسخة من تقرير ” نبض الخارطة الصحية .. 25 عاماً من الانجازات والتطور المستمر ” والصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى مدير المستشفى والى رئيس قسم الموارد البشرية .