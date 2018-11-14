زوجة تطلب الخلع بسبب حب زوجها للظلام
طلب زوجة مصرية الخلع لسبب غريب من نوعه ، حيث اعتاد الزوج قطع الكهرباء عن منزلهما عمداً نتيجة لبخله الشديد ورغبته في توفير الإستهلاك .
وقالت الزوجة في دعواها أن زوجها دائماً ما كان يخبرها بإنقطاع التيار الكهربي في حين كان يفصله بيديه وتظل الزوجة وابنتها الرضيعة طوال اليوم في الظلام ، كل ذلك من أجل التوفير .
وأضافت أن ابنتها كادت أن تتعرض لوعكة صحية بسبب إرتفاع الحرارة في الصيف وعدم القدرة على تشغبل المراوح أو التكييف بسبب أبيها البخيل ، ولايزال طلب الخلع منظور أمام المحكمة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 32 دقيقة
اي يحب الظلام هذا تعذيب ليت في شي أقوى من الخلع كان سويتيه ماهو بكفو ولاهو برجااال نعوذ بالله من البخل وحسبي الله عليه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58365 ] نشر منذ 21 دقيقة
اعوذ باالله من البخل ,,
,, من حقها تطلب فراقه ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5939 ] نشر منذ 11 دقيقة
بالفعل ** البخيل صعب العيش معه *!!!
*
البخيل يحط ( يدفن ) الفلوس في جيبه مع شهادة وفاتها **!! هههههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5490 ] نشر منذ 4 دقائق
البخل مرض ومرض عضال جدا-والبخيل مكروه ولا يحبه الناس فكيف باهل بيته-الله يجيرنا ولا يبتلينا-