زوجة تطلب الخلع بسبب حب زوجها للظلام

القاهرة(صدى):

طلب زوجة مصرية الخلع لسبب غريب من نوعه ، حيث اعتاد الزوج قطع الكهرباء عن منزلهما عمداً نتيجة لبخله الشديد ورغبته في توفير الإستهلاك .

وقالت الزوجة في دعواها أن زوجها دائماً ما كان يخبرها بإنقطاع التيار الكهربي في حين كان يفصله بيديه وتظل الزوجة وابنتها الرضيعة طوال اليوم في الظلام ، كل ذلك من أجل التوفير .

وأضافت أن ابنتها كادت أن تتعرض لوعكة صحية بسبب إرتفاع الحرارة في الصيف وعدم القدرة على تشغبل المراوح أو التكييف بسبب أبيها البخيل ، ولايزال طلب الخلع منظور أمام المحكمة.