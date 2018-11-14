نمو الطنيات المناولة في الموانئ خلال الربع الثالث لعام 2018

الرياض(صدى):

حققت الموانئ السعودية نمواً في اجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث لعام 2018م، بواقع 78,39 مليون طن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة 76,50 مليون طن بزيادة قدرها (%2,46)، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” .

ويأتي ذلك في إطار جهود ” موانئ ” الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها؛ بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، تزامناً مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.

وتشرف الهيئة على تسعة موانئ سعودية؛ ستة منها تجارية وميناءان صناعيان، بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين، يطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، تم تجهيزها لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع.