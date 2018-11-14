إنقاذ حياة أربعيني من تهتك بجدار البطين الأيسر للقلب بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

انقذ فريق طبي بفضل من الله بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة حياة مريض بالعقد الرابع من العمر كان قد تعرض لجلطة حادة بالشريان التاجي واحتشاء بعضلة القلب تسبب بتهتك بجدار البطين الأيسر كاد ان يودي بحياته في حالة خطيرة ونادرة الحدوث.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية عبر خدمة الخط الساخن حالة انقاذ حياة لمريض كان في وضع اعياء وضعف شديد من مضاعفات الجلطة وتم نقله على الفور وعمل الفحوصات الاولية والموجات فوق الصوتية للقلب والتي اكتشف من خلالها اصابته بحالة خطيرة تمثلت في تهتك في جدار البطين الايسر للقلب مع احتشاء حاد بعضلة القلب حيث تعد من الحالات النادرة ومن رحمة الله تعالى بالمريض ابقى التهتك بجدار القلب على غشاء رقيق حافظ على حياة المريض الى حين استقباله.

واجتمع الفريق الطبي حيث كان في جاهزية تامة وتم وضع خطة العلاج بشكل عاجل واستكمال الفحوص الطبية والاشعة المقطعية وتم عمل القسطرة القلبية له، ولخطورة العملية والتي تحتاج الى تقنيات خاصة تم اخضاع المريض للتروية القلب والرئة الصناعي قبل فتح الصدر عن طريق شرايين الفخذ تجنباً لانفجار القلب.

وادخل المريض لغرفة العمليات حيث تم اجراء عملية قلب مفتوح وذلك لترقيع جدار البطين الايسر المتهتك وزرع للشرايين التاجية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح وتحويل المريض الى العناية القلبية ومن ثم التنويم وخروجه بعد ذلك من المستشفى وهو يتمتع بأتم الصحة والعافية.

والجدير بالذكر أن المدينة الطبية تحقق نجاحات كبيرة بالعمليات التخصصية والنوعية وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الرئيسة حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .