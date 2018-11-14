الصراعات تستمر.. ميلانيا ترامب تطلب من زوجها إقالة مساعدة بالبيت الأبيض

واشنطن(صدى):

في خطوة جديدة تعكس الصراعات داخل البيت الأبيض، طلبت ميلانيا ترامب من زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة إحدى مساعدات مستشار البيت الأبيض للأمن القومي ريتشارد بولتون.

وفي هذا السياق، أصدرت المتحدثة بإسم ميلانيا ترامب بيان قالت فيه: ” موقفنا هو أنها لم تعد تستحق العمل في البيت الأبيض ” ، مشيرة لمستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض ميرا ريكارديل.

ومن جانبها نفت الرئاسة إقالة ” ريكارديل ” التي تقول الصحف إنها تواجه انتقادات من قبل ” ميلانيا ” منذ رحلتها إلى إفريقيا في مطلع أكتوبرالماضي، وأن الأمر يتعلق بمكان في الطائرة وطلبات استخدام موارد مخصصة لمجلس الأمن القومي.

كما يتشكك فريق السيدة الأولى أيضًا، في أن ” ريكارديل ” مصدر الروايات السلبية عن السيدة الأولى ومساعديها.

يُذكر أن ” بولتون ” هو من المحافظين الجدد وأحد قادة جناحه المتشدد في الحزب الجمهوري الذي يدعو إلى الأحادية.