5 أطعمة تعزز طاقتك وتحسن حالتك النفسية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الخبراء في التغذية ، عن أطعمة تعزز طاقة السيدات والفتيات اللاتي يعانين من التوتر والقلب واضطرابات المزاج ، حيث تعمل هذه الأطعمة على تحسن حالتها النفسية .

ومن هذه الأطعمة :

1. الكاجو يحتوى على أحماض التربتوفان التى تعزز هرمون السيروتونين وتحسين المزاج.

2. البرتقال يحسن المزاج ويخفف حدة التوتر لغناه بفيتامينين، وكلاهما يحاربان الاكتئاب ويعززان من نشاط الجسم.

3. الفشار يزيد إفراز السيروتونين والذي يعمل على الاسترخاء وتخفيف التوتر والضغط.

4. أسماك السلمون والتونة وتعد مصدرًا غنيًا بفيتامين (ب12) الذى يحارب الاكتئاب ويعزز صحة الدماغ

5. الشوكولاتة السوداء تحتوى على عنصر الماغنسيوم الذى يزيد إفراز هرمون السيروتونين