5 أطعمة تعزز طاقتك وتحسن حالتك النفسية
كشف عدد من الخبراء في التغذية ، عن أطعمة تعزز طاقة السيدات والفتيات اللاتي يعانين من التوتر والقلب واضطرابات المزاج ، حيث تعمل هذه الأطعمة على تحسن حالتها النفسية .
ومن هذه الأطعمة :
1. الكاجو يحتوى على أحماض التربتوفان التى تعزز هرمون السيروتونين وتحسين المزاج.
2. البرتقال يحسن المزاج ويخفف حدة التوتر لغناه بفيتامينين، وكلاهما يحاربان الاكتئاب ويعززان من نشاط الجسم.
3. الفشار يزيد إفراز السيروتونين والذي يعمل على الاسترخاء وتخفيف التوتر والضغط.
4. أسماك السلمون والتونة وتعد مصدرًا غنيًا بفيتامين (ب12) الذى يحارب الاكتئاب ويعزز صحة الدماغ
5. الشوكولاتة السوداء تحتوى على عنصر الماغنسيوم الذى يزيد إفراز هرمون السيروتونين
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 1 ساعة
عشق لاينتهي 💞 عدا البرتقال والتونه اذا مررره نفسي فيه أكلته ويلا ماهو من الأولويات يمكن ريحته تزعج
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5057 ] نشر منذ 49 دقيقة
بنت النور🌹 ي الغلا صباحك ورد وزهور يارب
عسى طعام العافيه في بدنك دنيا وآخرهـ يارب
رااايق[ عدد التعليقات: 5939 ] نشر منذ 44 دقيقة
كلووو تمام **
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4607 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يصبحك بالطيب والمسرات يااخونا عذاب الرحيل
يازين ها الدعوه من الصبح وياك تسلم
و يجزاك الله الجنه ومن تحب امين 🙏🏼
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5490 ] نشر منذ 14 دقيقة
كل ماتشتهيه النفس واحمد الرزاق ولا تسرف واختار المفيد والقليل منه يكفي