بالفيديو.. جريان الأودية والشعاب عقب الأمطار الغزيرة بحائل

علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن جريان الأودية والشعاب بمنطقة حائل عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها، مساء أمس الثلاثاء، والتي تضمنت جبة وسميراء والسليمي.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي؛ احتمال وجود سيول منقولة نظرًا لغزارة الأمطار بالمنطقة، داعيًا إلى توخي الحيطة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة سميراء وشمال محافظة السليمي وقرية أفيعية التابعة لمحافظة الغزالة والأجزاء الشرقية من محافطة الشنان.

وشدد متحدث الدفاع المدني بالمنطقة، محذرًا الجميع من محاولة عبور الأودية ومناطق تجمعات المياه؛ حيث يعد خطرًا على حياتهم.