ذئب بشري يخدع طفلة ببرتقالة ويعتدي عليها جنسيا

القاهرة(صدى):

أقدم ذئب بشرى يعمل موظفا على هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات داخل إحدى حدائق البرتقال بعد خروجها من الحضانة.

وتفصيلا، ورد بلاغا إلى مدير أمن القليوبية من عاطل يفيد بهتك عرض نجلته من قبل موظف استدرجها إلى إحدى حدائق البرتقال وتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها جنسيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، حيث تبين للتحريات أنه أثناء قدوم المجنى عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن بجوار أسرتها في المنزل وقام باستدراجها بحجة إعطائها برتقال من حديقة ملكه وعندما ذهبت معه استغل براءتها وجردها من ملابسها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وهتك عرضها وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل، وعندما عادت قصت لوالدتها، واصطحبها والدها وتم تحرير محضر بالواقعة.