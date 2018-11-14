إعلان موعد بدء عرض الجزء الأخير من Game of Thrones

واشنطن(صدى):

يبدأ عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل الأمريكي الشهير ” صراع العروش ” في شهر نيسان المقبل.

وتضمن مقطع فيديو لقطات من المواسم السابقة لتلخيص المعارك التي حدثت بالفعل قبل المواجهة المقبلة للسيطرة على مملكة ويستروس الخيالية.

ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد لعرض المسلسل، ونال المسلسل عدة جوائز إيمي، ويتابعه أكثر من 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وله ملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الشبكة، في وقت سابق من شهر حزيران إنها وافقت على إنتاج حلقة تجريبية لمسلسل تدور أحداثه قبل آلاف السنين من أحداث ” صراع العروش “.