منع إسبانيا من استضافة الأحداث الرياضية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وكالة ” فرانس برس ” أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من مختلف الاتحادات الدولية عدم منح حق تنظيم بطولات رياضية كبرى إلى إسبانيا، طالما أنها لا تعترف بـ ” كوسوفو ” .

وعن إسبانيا التي تستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مدريد في شهر يونيو، لديها المزيد من الأسباب لحل هذه المشكلة، خاصة وأنها تخطط للترشح من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2030.

ويأتي ذلك على خلفية طلب اللجنة الأولمبية الدولية؛ بناء على واقعة حدثت الأسبوع الماضي في بطولة العالم للكاراتيه في مدريد، حيث لم يتمكن وفد كوسوفو من رفع علمه أو عزف نشيده.