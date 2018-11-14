الكشف عن سبب فشل مورينيو في الفوز على غوارديولا

نواف السالم(صدى):

تمكن مانشستر سيتي من هزيمة مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة لم ينجح خلالها الشياطين الحمر سوى بتوجيه تسديدة واحدة على مرمى الستيزن.

وأنفق المدير الفني لمانشستر يونايتد ملايين الدولارات في استقطاب لاعبين جدد من أجل الفوز على غريمه بيب غوارديولا.

وقطع يونايتد الطريق على السيتي في الحصول على خدمات لاعبين مثل التشيلي أليكسيس سانشيز والبرازيل فريد، اللذين كانا في طريقهما إلى مان سيتي، لكنهما غيرا طريقهما إلى أولد ترافورد.

و بدأ اثنان فقط من اللاعبين الذين وقع معهم مورينيو منذ تولى إدارة الفريق الفنية لتعزيز فريقه، فيما أبقى الآخرين على مقاعد البدلاء أو حتى لم يظهروا ضمن هؤلاء، بالمقابل، شارك 7 ممن تعاقد معهم غوارديولا في المباراة منذ بدايتها.

ولم يتطرق مورينيو إلى المال ويجري مقارنات تتعلق بحجم الإنفاق الذي قام به مانشستر سيتي، لكن من دون أن يشير بأي شكل إلى الأموال التي أنفقه هو على التوقيع مع لاعبين، وأخفقوا في الظهور بصورة جيدة سواء في الموسم الماضي أو الموسم الحالي.

ولم تبخل إدارة يونايتد على مورينيو بالمال، فلاعب مثل بول بوغبا وحده كلف خزينة النادي حوالي 100 مليون دولا، واقترب لوكاكو من ذلك المبلغ أيضا، أضف إلى ذلك أن لاعبا مثل سانشيز يصل تقول تقارير إن راتبه الأسبوع يقدر بحوالي نصف مليون دولار أو أكثر، كل ذلك والفريق يقبع في المركز الثامن.

ويرجع سبب فشل مورينيو في الفوز على غوارديولا ليس بسبب المال فقط، بل هناك عوامل أخرى بالتأكيد وهي “الافتقار إلى الأفكار” عند مورينيو، خصوصا فيما يتعلق ببناء الفريق بعناية وإدارة المهارات.

وحول مشاهدة مباراة الديربي، تبين كيف أن مانشستر سيتي فريق مدرب بدقة، وأنه مازال لديه الكثير ليقدمه، وأنه لم يكن في طريقه إلى الذهاب إلى الجحيم لمواجهة فريق يقبع في منتصف جدول الدوري، كما هو عليه الحال مع مانشستر يونايتد.