بالصور.. ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 48 شخصا

واشنطن(صدى):

كشف رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كوري هونيا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 48 شخصًا؛ لافتًا إلى أنه تم إخماد الحريق بنسبة 35%، وأن الحريق دمّر أكثر من 8.8 ألف مبنى.

وفي السياق نفسه، أكد ” هونيا ” أن الحريق الذي بدأ منذ الخميس الماضي، يعد الأكثر تدميرًا في تاريخ الولايات المتحدة، والأسوأ في تاريخ الولاية.

وتجدر الإشارة، إلى أن ولاية كاليفورنيا دائمًا ما تتعرض لحرائق الغابات؛ حيث تلتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، بينما مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تُقدر بمساحة لوس أنجلوس.

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