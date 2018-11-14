دراسة تكشف تأثير مرض السكري على خصوبة المرأة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية ، أن عدد كبير من النساء المصابات بالسكري يعانين من الإجهاض المبكر لتأثير مرض السكري على خصوبتهن ، فعندما يتم تخصيب البويضة لا تنزرع كما ينبغي، وهو ما يؤدي إلى الإجهاض.

كما تتعرّض المصابة بالسكري لعدة معوّقات على مستوى الحمل ، ومنها :

– الرحم يكون أقل قدرة على استقبال الحمل

– يؤثر ارتفاع مستوى السكر بالدم على توازن الهرمونات؛ وهو أمر حيوي لنجاح الحمل.

– التأثير السلبي لارتفاع نسبة السكر على البويضة المخصبة، والتي قد تتلف بسبب زيادة مستوى السكر فيحدث تشوّه للجنين

– الاضطرار إلى ولادة قيصرية، وزيادة احتمال الإصابة بالتهابات أثناء الولادة.

يُشار إلى أنّ المرأة قد تُصاب بما يُسمى سكري الحمل وذلك بعد الشهر الرابع. ويتطلّب هذا الأمر ضبط نسبة السكر جيداً حتى لا تحدث مضاعفات تؤثر على نمو الجنين.