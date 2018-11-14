الحوثيون يداهمون منازل الحديدة للتحصن من قوات المقاومة المشتركة

فهمي محمد(صدى):

في محاولة يائسة لخلاص مليشيات الحوثي الإيرانية من مقاومة قوات المقاومة المشتركة ، لجأ الحوثيون إلى التحصن بالمباني السكنية من خلال مداهمة عشرات المنازل في مختلف أحياء الحديدة بعد أن حققت قوات المقاومة تقدم في عمق المدينة .

يأتي ذلك بالتزامن مع قطع شبكة الإنترنت عن المدينة ومحاولة اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية والبحث عن جحور يأوي إليها المتمردون في المدينة .

وأكدت مصادر أن الحوثيين أغلقوا الشوارع والأزقة و اقتحموا عددا من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم .

من ناحية أخري ينصب غضب الأهالي على المتمردين ، حيث أكدت مصادر أن مجهولين قاموا بإحراق دورية لميليشيات الحوثي الإيرانية، بالزجاجات الحارقة في حي الزهور بمنطقة السلخانة، مما تسبب في إحراق سيارة الدورية وإصابة أفراد الدورية .