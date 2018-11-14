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الحوثيون يداهمون منازل الحديدة للتحصن من قوات المقاومة المشتركة

الحوثيون يداهمون منازل الحديدة للتحصن من قوات المقاومة المشتركة
فهمي محمد(صدى):

في محاولة يائسة لخلاص مليشيات الحوثي الإيرانية من مقاومة قوات المقاومة المشتركة ، لجأ الحوثيون إلى التحصن بالمباني السكنية من خلال مداهمة عشرات المنازل في مختلف أحياء الحديدة بعد أن حققت قوات المقاومة تقدم في عمق المدينة .

يأتي ذلك بالتزامن مع قطع شبكة الإنترنت عن المدينة ومحاولة اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية والبحث عن جحور يأوي إليها المتمردون في المدينة .
وأكدت مصادر أن الحوثيين أغلقوا الشوارع والأزقة و اقتحموا عددا من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم .

من ناحية أخري ينصب غضب الأهالي على المتمردين ، حيث أكدت مصادر أن مجهولين قاموا بإحراق دورية لميليشيات الحوثي الإيرانية، بالزجاجات الحارقة في حي الزهور بمنطقة السلخانة، مما تسبب في إحراق سيارة الدورية وإصابة أفراد الدورية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58358 ] نشر منذ 19 دقيقة

جعلهم الله باالذل والمسكنه والهوان ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5484 ] نشر منذ 9 دقائق

عثوا في الارض فسادا شتت الله شملهم ونصر عدوهم عليهم وجعلهم غنيمه للتحالف-

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