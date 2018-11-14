الذهب يرتفع فوق 1200 دولار للأوقية ويعوض خسائره

وكالات(صدى):

عوض الذهب، في ختام تعاملات جلسة أمس، الخسائر التي مني بها في وقت سابق، وارتفع من جديد فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1200 دولار للأوقية، مستفيدا من تراجع طفيف سجله الدولار.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 1201.15 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.10 دولار، أو ما يعادل 0.17%، في التسوية إلى 1201.40 دولار للأوقية، ونزل مؤشر الدولار 0.4%.

وكانت الأسعار تراجعت، في وقت سابق، إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر الماضي، عند 1195.90 دولار للأوقية.