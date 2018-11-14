أمريكا تعيّن جنرال من أصل لبناني سفيرا لدى المملكة

واشنطن(صدى):

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، الذي كان أحد أهم القادة العسكريين خلال حرب العراق، سفيرا للولايات المتّحدة لدى السعودية.

ويعد أبي زيد البالغ من العمر 67 عاما من أصول لبنانية، يتكلم العربية بطلاقة، وقد أمضى 34 عاما في صفوف الجيش الأمريكي وكان قائدا للقيادة الأميركية الوسطى التي تغطي الشرق الأوسط خلال الحرب على العراق.

وحصل على رسالته للماجستير من جامعة هارفرد، وكانت حول السعودية، وركز فيها على كيفية اتخاذ المملكة قرارات بشأن الإنفاق الدفاعي. ولقيت رسالته ترحيبا كبيرا في الأوساط الأكاديمية.

وكان الجنرال المتقاعد المولود في كاليفورنيا، قد تخرج من أكاديمية ويست بوينت العسكرية وحصل على منحة ليدرس في الأردن، حيث تعلم اللغة العربية، التي لم يكن يعرفها في طفولته.

ويتمتع أبي زيد الذي يتمتع باحترام كبير في واشنطن، الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه هذا، قبل أن يسافر إلى الرياض ليتسلم مهامه الدبلوماسية الجديدة.