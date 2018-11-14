” البيئة ” تكرم المواطنين الذين أنقذوا الذئب المحتجز بخزان مياه

عادل الحربي (صدى):

كرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي ،صباح أمس ،مجموعة من المواطنين الذين ساهموا بإنقاذ ذئب كان قد سقط واحتجز داخل خزان للمياه.

وكان انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، لذئباً محتجزاً داخل خزان مياه تحت الإنشاء بالدوادمي، وهو يحاول الخروج ، و على الفور تقدم عددٌ من المواطنين بمساعدته على الخروج وعلاجه وإطلاق سراحه في موطنه الأصلي.