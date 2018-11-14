متوسط مكافآت الرؤساء التنفيذيين بالشركات يتخطى الـ 3 ملايين ريال

عادل الحربي(صدى):

أظهر تقرير حديث لهيئة السوق المالية، أن متوسط مكافآت الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة بسوق المال تصل إلى 3 ملايين ريال؛ حيث يعدوا في المرتبة الثالثة بالمقارنة مع أقرانهم في الشركات المدرجة بأسواق 9 دول أخرى.

وتصدرت رواتب التنفيذيين في الإمارات المرتبة الأولى بنحو 3.568.568 ريالًا، وحلت بريطانيا ثانيًا بـ 3.117.192 ريالًا؛ فيما أوضح التقرير أن أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين ومديري الأصول والمستثمرين يشكلون النسبة العظمى من مؤيدي الإفصاح عن المكافآت بشكل جماعي.

وفي السياق نفسه، كشف التقرير أن 55 % من المشاركين في استطلاع رأي يعتقدون بوجود أثر سلبي للإفصاح عن مكافآت التنفيذيين بشكل فردي على أداء الشركات والسوق المالية؛ حيث يشكل أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيون، ومدراء الأصول، والمستثمرون، النسبة العظمى ممن يرى وجود أثر سلبي للإفصاح عن المكافآت بشكل فردي.