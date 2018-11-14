للأمهات.. 9 أطعمة لتقوية جهاز مناعة طفلك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من الطبيعي أنه تحرص كل أم على تقديم التغذية السليمة لأطفالها لتقوية جهاز المناعة.

وفي هذا الصدد قدم خبراء في التغذية ، قائمة بأهم الأغذية الطبيعية التي تحمي طفلك من الإصابة بالأمراض وتحسن مناعته:

– الثوم يعمل كمضاد للالتهابات السموم، احرصي على إضافته لأكلاته المفضلة.

– الطماطم تحتوي على مادة لايكوبين التي تحارب الجزيئات الحرة في الجسم.

– الموز ويحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من آلام العضلات.

– البروكلي يمنع الإصابة بسرطان الأمعاء ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية ويقوي العظام.

– الكيوي غني بفيتامين c والبوتاسيوم، الماغنيسيوم الذي يقوي القلب ويحمي الأوعية الدموية، مقاوم للسرطان.

– السبانخ غنية بالحديد، ومفيدة في مراحل النمو.

– الأسماك وعلي راسها السلمون والتونا والماكريلا لاحتوائها على أوميجا 3 والتي تحسن المزاج وتحمي الجسم من أمراض القلب والشرايين.

– العسل مضاد للالتهابات وللفيروسات ونزلات البرد.

– اللوز يحتوي على نسبة عالية من المعادن اللازمة لبناء العظام، مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور.