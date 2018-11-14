بالصور.. احتجاز حافلة مدرسية بتجمع لمياه الأمطار ومدني بريدة يباشر

سالم المطيري(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني ببريدة، صباح اليوم الأربعاء، احتجاز ٧ طلاب داخل حافلة مدرسية بتجمع للمياه بأحد الشوارع بحي البصيرية.

ونجحت الفرق في إخلاء الطلاب ونقلهم للمدرسة وهم بصحة جيدة.

كانت منطقة القصيم، قد شهدت حالة مطرية شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.