بالصور.. احتجاز حافلة مدرسية بتجمع لمياه الأمطار ومدني بريدة يباشر
باشرت فرق الدفاع المدني ببريدة، صباح اليوم الأربعاء، احتجاز ٧ طلاب داخل حافلة مدرسية بتجمع للمياه بأحد الشوارع بحي البصيرية.
ونجحت الفرق في إخلاء الطلاب ونقلهم للمدرسة وهم بصحة جيدة.
كانت منطقة القصيم، قد شهدت حالة مطرية شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 25 دقيقة
صباح الإشطه بالسمنه البلدي…
..وألف نعم بالدفاع المدني… لاكن هالصوره فضيحه بحأكم ..ياليتكم ما نشرتموها…
باص متعطل بشبر مويه وتقولون با شرتم إحتجاز…؟
الورع ابو ٣ سنوات لو حب يسبح طلب تكون المويه شبرين عشان يطافش فيها