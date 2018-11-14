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زوج يقتل زوجته ببندقية بعدما رفضت الرقص له!

زوج يقتل زوجته ببندقية بعدما رفضت الرقص له!
أنقرة(صدى):

شهدت منطقة عنتاب التركية، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم زوج عشريني على قتل زوجته أمام طفليهما لسبب غريب.

وتفصيلا ،عاد الزوج إلى منزله ثملا في وقت متأخر، وقام بتشغيل الموسيقى بصوت عال، طالبًا من زوجته أن ترقص له.

ورفضت الزوجة الانصياع لطلبه، ما دفعه إلى حمل بندقيته وإطلاق الرصاص عليها، أمام طفليه.

ولا تزال قوات الشرطة تبحث عن القاتل، بعدما لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58353 ] نشر منذ 39 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 24 دقيقة

هذه نتيحة شرب أوم المخانيث

[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 13 دقيقة

اذا ذهب العقل باي مؤثر توقع السوء في اي لحظه

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