آلام المخاض تداهم رئيسة بلدية عقب جولتها التفقدية بأحياء جدة
قامت رئيسة بلدية الشرفية هبة البلوي، بجولة تفقدية بعدد من أحياء جدة، لمتابعة الأوضاع بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.
وداهمت آلام مخاض الولادة رئيسة البلدية، فور الانتهاء من جولتها التفقدية، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، لإنجاب مولودها.
ومن جانبه أشاد أمين محافظ جدة صالح التركي بموقف رئيسة البلدية، وحرصها على الإخلاص في عملها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 49 دقيقة
بالتوفيق -جولة عمل ورياضه ماقبل الولاده-
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههههههه
كل وحده تحس قبل موعد الولاده بكم ساعه والبعض بيوم.
للدرجه هاذي حب الشهره.
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 38 دقيقة
أماا تيه
بنت القوم[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 26 دقيقة
فديتك لو علم الرجال الم الشهر التاسع وثقله وليس المخاض لاستحقيتي وسام درجة اولى