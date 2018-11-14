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آلام المخاض تداهم رئيسة بلدية عقب جولتها التفقدية بأحياء جدة

آلام المخاض تداهم رئيسة بلدية عقب جولتها التفقدية بأحياء جدة
نايف السالم(صدى):

قامت رئيسة بلدية الشرفية هبة البلوي، بجولة تفقدية بعدد من أحياء جدة، لمتابعة الأوضاع بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وداهمت آلام مخاض الولادة رئيسة البلدية، فور الانتهاء من جولتها التفقدية، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، لإنجاب مولودها.

ومن جانبه أشاد أمين محافظ جدة صالح التركي بموقف رئيسة البلدية، وحرصها على الإخلاص في عملها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5463 ] نشر منذ 49 دقيقة

بالتوفيق -جولة عمل ورياضه ماقبل الولاده-

[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 42 دقيقة

ههههههههههههههه
كل وحده تحس قبل موعد الولاده بكم ساعه والبعض بيوم.
للدرجه هاذي حب الشهره.

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 26 دقيقة

فديتك لو علم الرجال الم الشهر التاسع وثقله وليس المخاض لاستحقيتي وسام درجة اولى

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