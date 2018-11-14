آلام المخاض تداهم رئيسة بلدية عقب جولتها التفقدية بأحياء جدة

نايف السالم(صدى):

قامت رئيسة بلدية الشرفية هبة البلوي، بجولة تفقدية بعدد من أحياء جدة، لمتابعة الأوضاع بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وداهمت آلام مخاض الولادة رئيسة البلدية، فور الانتهاء من جولتها التفقدية، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، لإنجاب مولودها.

ومن جانبه أشاد أمين محافظ جدة صالح التركي بموقف رئيسة البلدية، وحرصها على الإخلاص في عملها.