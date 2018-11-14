ضاحي خلفان: الإخوان هيمنوا على الإعلام القطري وحولوه لإعلام ” رداحات “

طلال الضوي(صدى):

شن ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياهم بـ ” البذرة الشيطانية ” في المجتمعات العربية.

وقال خلفان في تغريدة له : ” حول العرب وللأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل التقاتل الاجتماعي…بدأ بهذه الطريقة المؤذية جماعة الإخوان ،إنهم البذرة الشيطانية في المجتمعات العربية ” .

وأضاف: ” هيمن الاخوان المسلمين على الإعلام القطري وحولوه الى إعلام ( رداحات )..فدمروا المجتمعات العربية ” .