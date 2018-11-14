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ضاحي خلفان: الإخوان هيمنوا على الإعلام القطري وحولوه لإعلام ” رداحات “

ضاحي خلفان: الإخوان هيمنوا على الإعلام القطري وحولوه لإعلام ” رداحات “
طلال الضوي(صدى):

شن ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الأربعاء، هجومًا لاذعًا على جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياهم بـ ” البذرة الشيطانية ” في المجتمعات العربية.

وقال خلفان في تغريدة له : ” حول العرب وللأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل التقاتل الاجتماعي…بدأ بهذه الطريقة المؤذية جماعة الإخوان ،إنهم البذرة الشيطانية في المجتمعات العربية ” .

وأضاف: ” هيمن الاخوان المسلمين على الإعلام القطري وحولوه الى إعلام ( رداحات )..فدمروا المجتمعات العربية ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58353 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين عليهم ويفكنا من شرورهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 60 دقيقة

اتقوا الله ياناس ما زلنا الأخوان ..الدواعش ..المتطرفون ..المتشددون ..إلى متى يلعب علينا أعدائنا يمررون على عقولنا الكذب وطمس الحقائق ..اللبرالية في الخارج والداخل هي مفتاح الشر ..

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