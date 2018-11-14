غضب عارم بسبب إطلاق اسم ” طه حسين ” على محطة صرف صحي

القاهرة(صدى):

استنكر عدد من المصريين وضع اسم عميد الأدب العربي طه حسين، على لافتة محطة صرف صحي في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وأثار الأمر جدلًا واستياءًا بين المصريين معتبرين ذلك نوع من الإهانة للرموز التاريخية، وتقليلًا من الدور الكبير الذي قام به في تنوير البشرية.

ومن جانبه أعرب الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن غضبه، قائلا : ” لا يمكن أن أصدق أن إنجلترا تقوم بتسمية إحدى محطات الصرف بشكسبير أو أي دولة أخرى لا تقوم بإطلاق أسماء رموزهم الفكرية على هذه الأشياء ” .

ورد المستشار الإعلامي لشركة القاهرة للصرف الصحي، على الهجوم، موضحا أن إطلاق اسم طه حسين على محطة للصرف الصحي لا يوجد فيه أي إهانة، لافتًا إلى أن اسم المحطة تم استنباطه من اسم الشارع المتواجد فيه.

وفي السياق ذاته ،قام المهندس حسن عبدالغني المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع اسم الأديب طه حسين عن محطة الصرف الصحي، موضحا أنه أصدر أوامره برفع اللافتة احترامًا لوجهات النظر حتى ولو كان الاسم يرجع نسبةً إلى اسم الشارع.