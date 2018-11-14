غضب عارم بسبب إطلاق اسم ” طه حسين ” على محطة صرف صحي
استنكر عدد من المصريين وضع اسم عميد الأدب العربي طه حسين، على لافتة محطة صرف صحي في منطقة الزمالك بالقاهرة.
وأثار الأمر جدلًا واستياءًا بين المصريين معتبرين ذلك نوع من الإهانة للرموز التاريخية، وتقليلًا من الدور الكبير الذي قام به في تنوير البشرية.
ومن جانبه أعرب الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن غضبه، قائلا : ” لا يمكن أن أصدق أن إنجلترا تقوم بتسمية إحدى محطات الصرف بشكسبير أو أي دولة أخرى لا تقوم بإطلاق أسماء رموزهم الفكرية على هذه الأشياء ” .
ورد المستشار الإعلامي لشركة القاهرة للصرف الصحي، على الهجوم، موضحا أن إطلاق اسم طه حسين على محطة للصرف الصحي لا يوجد فيه أي إهانة، لافتًا إلى أن اسم المحطة تم استنباطه من اسم الشارع المتواجد فيه.
وفي السياق ذاته ،قام المهندس حسن عبدالغني المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع اسم الأديب طه حسين عن محطة الصرف الصحي، موضحا أنه أصدر أوامره برفع اللافتة احترامًا لوجهات النظر حتى ولو كان الاسم يرجع نسبةً إلى اسم الشارع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58353 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58353 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 25 دقيقة
طه حسين درس في فرنسا اربع سنوات ورجع ناقم على كل شيء في مصر، الانظمه والقوانين والحكومه والثقافه والعادات والتقاليد، مثل بعض المبتعثين هذي الايام اول ما يرجع من امريكا يرجع يقارن كل شي بين امريكا وبين السعوديه. ولكن وقت طه حسين ما كان هناك تلفزيونات فكان انبهاره بفرنسا كبير جيدا، ونقمته على الثقافه العربيه وعلى المجتمع في مصر اكبر حينما رجع. وكان ينتقد التخلف الثقافي العربي بشكل متعالي وكأنه عاش عمره كله في فرنسا، بينما كل المده كانت اربع سنوات.
و لو قرأت كتاباته لوجدتها مثل كتابات اي مبتعث عائد من بلد متقدم. ولكن وبسبب عقدة النقص لدينا كعرب، تم رفع الرجل فوق ما يستحق بكثير والاهتمام بكتاباته فقط لانه درس في الغرب. وللحقيقه فإن مصر فيها علماء اكبر بكثير من طه حسين.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 22 دقيقة
ولكن هذا لا يعني ان يتم وضع اسمه على المجاري. لا طبعا.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 7 دقائق
مافيهاش حاقه.. هو أديب.. والمحطه صرف…
يكملوا بعض