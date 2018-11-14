جامعة أم القرى تفتتح ملتقى رواد المستقبل بشطر الطالبات

عبير شفلوت (صدى):

تحت رعاية معالي مدير جامعة أم القرى أ.د/ عبدالله بن عمر بافيل ..

افتتحت سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي ملتقى ( رواد المستقبل ) والذي نظمه معهد الإبداع وريادة الإعمال ويأتي الملتقى تزامناً مع اليوم العالمي لريادة الأعمال وأقيم الملتقى صباح يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٣/٥ هـ بشطر الطالبات بالزاهر بقاعة الجوهرة الخارجية.

بحضور كل من وكيلة مركز بحوث اللغة العربية الدكتورة هيفاء فدا ووكيلات وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد و عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات.

وبدأ الملتقى بأيات عطرة من الذكر الحكيم ، ألقت بعدها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات كلمتها وذكرت حرص جامعة أم القرى و معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل تم تنظيمَ ملتقى رواد المستقبل التابع لمعهد الإبداع وريادة الأعمال إذ ذكرت سعادتها أن دور الجامعة في هذا الشأن هو تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع الأكاديمي وبين طلاب وطالبات الجامعة مع إيجاد بيئة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال .

وبعد ذلك تم عرض فيديو مرئي عن دور معهد الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة .

بدورها عرفت وكيلة معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتورة نجوى سمرقندي الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بأنه مبادرة سنوية تستمر لمدة أسبوع بجميع أنحاء العالم ، وقالت إن هذه المبادرة تهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال والمبتكرين والمهتمين بذلك المجال، كذلك توسيع شبكة العلاقات بين رواد الأعمال والمبتكرين وتحفيز الشباب لتقديم تلك الأبتكارات .

و استهل الملتقى بتجارب ملهمة لشخصيات ريادية في سوق العمل من منسوبي جامعة أم القرى .

بعد ذلك انطلقت جلسة حوارية تديرها وكيلة معهد الإبداع وريادة الأعمال عن تبادل الأفكار والخبرات فيما يتعلق بريادة الأعمال ، وحضر الحوار كلاً من سعادة وكيلة معهد البحوث والدراسات الأستشارية الدكتورة نورة فاروقي ،ووكيلة عمادة شؤون الطلاب للإنشطة والتدريب الطلابي الدكتورة خلود أبو النجا ، ووكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة راميا سندي ، ووكيلة كلية العلوم التطبيقية للشؤون التعلمية الدكتورة بدرية الجحدلي .

والجدير بذكر أن الملتقى يصاحبه دورة بناء وإدارة فريق العمل بطرق إبداعية و دورة العلامة التجارية .