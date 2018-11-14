تعليق ابن عم داعشي ” تكفى ياسعد ” بعد تنفيذ الحكم بحد الحرابة فيه
أكد ابن عم الداعشي سعد بن راضي العنزي، أن تنفيذ الحكم الشرعي بحد الحرابة فيه، يجسد نزاهة وعدالة القضاء السعودي وما يرتكز عليه من ثوابت الشريعة الإسلامية.
وأوضح عياش الأسمر العنزي، أن المحاكمة التي سبقت إصدار الحكم جرت مع المتهم وفقًا لنظام القضاء الشرعي الذي كفل لكل متهم حق الدفاع عن النفس، ومنحه كافة حقوقه أثناء المحاكمة.
وأشار إلى أن جميع أفراد العائلة والقبيلة استنكروا منذ الوهلة الأولى، الاعتداء المجرم الآثم من الداعشي، الذي لا يمثل إلا نفسه.
وكان الإرهابي الداعشي سعد بن راضي العنزي، قد ارتكب عددا من الجرائم الإرهابية منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله في منطقة حائل والتي اشتهرت إعلاميا بـ ” تكفى ياسعد ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 21105 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يرده ويقصف عمر امثاله الاغبياء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58353 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5460 ] نشر منذ 53 دقيقة
حصل جزاه
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 37 دقيقة
خالد مخلد بالنار نسال الله السلامه لنا وللجميع من هالاشكال الداعشيه لعنه الله عليهم جميع