تعليق ابن عم داعشي ” تكفى ياسعد ” بعد تنفيذ الحكم بحد الحرابة فيه

علي العنزي(صدى):

أكد ابن عم الداعشي سعد بن راضي العنزي، أن تنفيذ الحكم الشرعي بحد الحرابة فيه، يجسد نزاهة وعدالة القضاء السعودي وما يرتكز عليه من ثوابت الشريعة الإسلامية.

وأوضح عياش الأسمر العنزي، أن المحاكمة التي سبقت إصدار الحكم جرت مع المتهم وفقًا لنظام القضاء الشرعي الذي كفل لكل متهم حق الدفاع عن النفس، ومنحه كافة حقوقه أثناء المحاكمة.

وأشار إلى أن جميع أفراد العائلة والقبيلة استنكروا منذ الوهلة الأولى، الاعتداء المجرم الآثم من الداعشي، الذي لا يمثل إلا نفسه.

وكان الإرهابي الداعشي سعد بن راضي العنزي، قد ارتكب عددا من الجرائم الإرهابية منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله في منطقة حائل والتي اشتهرت إعلاميا بـ ” تكفى ياسعد ” .

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