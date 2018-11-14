حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وقد يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58353 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5460 ] نشر منذ 52 دقيقة
امطار خير وبركه باذن الله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5460 ] نشر منذ 50 دقيقة
امطار خير وبركه باذن الله