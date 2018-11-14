حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وقد يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.