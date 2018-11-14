عقب أيام من فرار وزير الإعلام.. وزير ثان ينشق عن الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا لموجة الانشقاقات الأخيرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية، تمكن وزير التدريب الفني والتعليم المهني في حكومة الحوثي محسن النقيب، من الانشقاق هو الآخر، معلنًا انضمامه للشرعية اليمنية.

ونجح النقيب في الفرار من قبضة الحوثي في صنعاء، والوصول إلى المملكة، وذلك عقب أيام من فرار وزير الإعلام في حكومة الحوثي عبدالسلام جابر إلى الرياض، بعد إعلان انشقاقه.

وأوضح النقيب أن الحوثيون مارسوا الفساد المالي في وزارة التجارة والصناعة واستطاعوا أن يسحبوا إيراداتها العامة، وتحكموا في التصاريح التجارية واحتكار النفط والغاز ” ،مشيرًا إلى أن انشقاقه الآن يأتي في الوقت المناسب.

وقال : استغلت مليشيات الحوثي قطاع التعليم في اليمن، حيث قاموا بفتح مراكز ومعاهد خاصة لهم، من أجل السيطرة على القطاع وتغيير مديري المعاهد بآخرين يدينون بالولاء لقيادة الميليشيات وينفذون ما يملى عليهم، خصوصاً تنفيذ المخطط الحوثي الرامي لأدلجة الفكر والدين واستغلال الطلاب عسكريا وفكريا وإخضاعهم لمنظومتهم ” .

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