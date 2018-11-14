إحالة أوراق مجرم قتل طفلة بعد فشله في اغتصابها بالمسجد إلى المفتي

القاهرة(صدى):

على خلفية القضية التي هزت الشارع المصري، متمثلة في قتل شاب عشريني لطفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد، قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه.

وكانت الطفلة ذات الـ 4 سنوات، راحت ضحية الذبح على يد شاب عاطل بعدما فشل فى محاولة اغتصابها، وألقى جثتها داخل حمام المسجد.

وتعود أحداث الواقعة إلى استدراج المتهم للطفلة التي اعتادت أداء صلاة العشاء وحفظ القرآن داخل المسجد، واصطحابها إلى دورة المياه وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها قاومته وحاولت الهرب ،وعندما خشي المجرم افتضاح أمره،ذبحها بسكين وتركها داخل الحمام وفر هاربا.