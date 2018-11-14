” تجارة المخدرات والآثار ” أمل الحوثيين الأخير في تعويض الخسائر

فهمي محمد(صدى):

مازالت مليشيا الحوثي الإرهابية تأمل تعويض الخسائر الفادحة التي تتكبدها، من خلال تجارتها غير الشرعية، سواء كانت تجارة المخدرات أو بتبديد ثروة اليمن من الآثار.

وكان العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أنه تم ضبط نصف طن حشيش، و720 قالبًا متفجرًا في محافظة مأرب، فيما جرى ضبط 72 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في قرية الجمنة، موضحًا أن مليشيا الحوثي تضع الحشيش في أكياس برنامج الأغذية العالمي لتشتيت الانتباه.

ولا تزال مليشيا الحوثي تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى تهديدها بتفجير الخزان العائم للنفط ” صافر ” الذي يسبب انفجاره كارثة بيئية واقتصادية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكبد المليشيا الإرهابية خسائر فادحة في صفوفها ، بتحرير مواقع عدة، والاستيلاء على أسلحتها من صواريخ ،وهاونات ،وذخائر ،وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

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