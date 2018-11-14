نواف المقيرن يزف خبرًا سارًا لجماهير الاتحاد
كشف رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن ،اليوم الأربعاء، عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب محلي كبير سيتم الإعلان عن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.
وقال المقيرن في تغريدة : ” جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية ” .
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2883 ] نشر منذ 52 دقيقة
مافي غير لاعبين هتان باهبري عشان للان لم يوقع عقد التجديد مع نادي الشباب
والعب الثاني لاعب نادي القادسية هارون كمارا مع ان رئيس نادي القادسية رفض بيع الاعب ولكن هناك شخص تدخل وازعجنا بهذي التدخلات