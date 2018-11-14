نواف المقيرن يزف خبرًا سارًا لجماهير الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن ،اليوم الأربعاء، عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب محلي كبير سيتم الإعلان عن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال المقيرن في تغريدة : ” جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية ” .

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