” حجر ورقة مقص ” بديلًا للعملة المعدنية في مباراة.. وهذا مصير الحكم

ماجد محمد(صدى):

في واقعة غريبة، لجأ الحكم الإنجليزي دايفيد مكنمارا، لحل غريب بعد نسيانه للعملة المعدنية في غرفة خلع الملابس قبل قرعة مباراة مانشستر سيتي وريديغ في دوري السيدات.

وجعل الحكم قائدة كل فريق تخوض لعبة شهيرة بيديهما اسمها ” الحجر والورق والمقص ” لاختيار أي الفريق يختار الملعب والأخر الكرة.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الحكم لمدة ثلاثة أسابيع بداية من 26 نوفمبر الحالي ولديه حق الاستئناف.