بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل لاعبي الأخضر للشباب بطل آسيا 2018

طلال الغامدي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- ، أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على ظهورهم المشرف وتحقيق كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم، مؤكدًا سموه أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا خلال مشاركاتهم القادمة في المحافل الدولية كافة.

وفي نهاية الاستقبال في قصر اليمامة، كرم ولي العهد رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة هذا الإنجاز.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة.