تزامنًا مع سيول الأردن.. الأميرة هيا تستذكر الظروف المناخية التي أسفرت عن وفاة والدتها

عمان(صدى):

نشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ،رسالة وجهتها له أخته الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي ،تعبر فيها عن تضمانها معه ومع الشعب الأردني جراء الأحوال الجوية السيئة التي تسببت في خسائر مادية وبشرية.

واستذكرت الأميرة هيا في رسالتها، الظروف المناخية الصعبة التي تسببت في وفاة والدتهما الملكة علياء زوجة الملك الحسين عام 1977 ، والتي توفيت إثر سقوط مروحيتها بفعل الأحوال الجوية السيئة أثناء عودتها من منطقة الطفيلة.

وكتبت الأميرة هيا في الرسالة: ” أخي الحبيب علي، تعرف جيدا ان الحالة الجوية الصعبة التي يتعرض لها وطننا الغالي الاْردن، ليست غريبة علينا أبداً، فقد عرفنا هذه الأجواء وعايشناها جيدا أنا وأنت في طفولتنا ” .

وأضافت: ” فأنت تذكر معي جيدا، بأن أهلنا وعزوتنا في الجنوب، وقفوا معنا، عندما اختطفت العواصف والرياح والأمطار والدتنا الحبيبة علياء في الطفيلة، وكلي ثقة بأنك لن تقصر أبداً في بذل ما باستطاعتك لحماية الأهل في الجنوب من قسوة الطبيعة والضيقات ومن صعوبة فقدان عزيز، كما عانينا نحن “.

وتابعت : ” وعليه… فإنني أوصيك يا علي، وكذلك إخواني وأخواتي، أوصيكم جميعا بغيابي، بالجنوب الغالي علينا جميعا ” .

واختتمت رسالتها قائلة: ” أيها الأحباء… سيبقى الاْردن الغالي وأهلي وعشيرتي في بالي وفكري وفي صلاتي أولا، وسوف ألبي النداء ما حييت ” .