بعد قرار وقف تحويل تأشيرة الزيارة إلى خادمة.. مواطنون يكشفون عن خسائرهم

عادل الحربي (صدى):

أعرب عدد من المواطنين عن تضررهم، وتعرضهم لخسائر بعد قرار وقف تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة خادمة عاملة منزلية، مناشدين وزير الداخلية بإعادة فتح نظام التحويل لفترة محددة على الأقل ليتمكنوا من الاستفادة من تأشيراتهم الحالية.

وناشد المواطنون المسؤولين بإعادة السماح بتحويل هذا النوع من التأشيرات ولو لمدة محددة يتمكنوا خلالها من تصحيح أوضاعهم مع إعفائهم من خسارة ما دافعوه مقابلها والتي كلفها توفيره اللجوء للقروض البنكية والديون وعدم تحميلهم تكاليف أخرى مماثلة وإضافية لاستقدام خادمة جديدة بتأشيرة عاملة منزلية.