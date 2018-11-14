خلال الساعات القادمة.. توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

نايف السالم(صدى):

أوضح الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني ،أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق خلال الساعات القادمة، وبداية ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتشمل الحالة منطقة مكة وسواحلها ،والقصيم، وحائل ،وشمال غرب الرياض، وشمال شرق المملكة والجوف والحدود الشمالية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وهطول حبات البرد بشكل كثيف.

وأشار إلى أن الحالات الممطرة مستمرة طوال الموسم، ولن تكون هناك فترة انقطاع طويلة بسبب نشاط ظاهرة ” النينيو ” المناخية.

اقرأ أيضًا: