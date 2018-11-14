إلتون خوزيه يكشف كواليس حياته في المملكة وسبب خروجه من الفتح

نواف السالم(صدى):

روى البرازيلي إلتون خوزيه لاعب القادسية، كواليس حياته في المملكة، منذ انتقاله في 2007 .

وأوضح خوزيه أنه كان يواجه صعوبة في التأقلم في البداية، ومع النصر تحديدًا، لكنه سرعان ما أحبب المملكة لطيبة الشعب السعودي.

وصرح بأنه من شدة حبه للمملكة رفع العلم داخل مدرسة تعليم الكرة التي أسسها في بلده الأصلي البرازيل.

وقال خوزيه عن أداء القادسية في الموسم الحالي، بعدما تلقى 6 هزائم متتالية، أنه أمر ليس بالهين، مؤكدًا على أن تغيير الوضع الحالي بيد اللاعبين قبل المدرب.

وعن خروجه من الفتح، أوضح أن السبب هو تأخر الرواتب لأكثر من 10 شهور.