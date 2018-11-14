بالفيديو والصور.. خيالة تبوك يجهزون خيولهم بالأعلام والبيارق استعداداً لزيارة الملك

محمود البلوي(صدى):

انتهى فرسان تبوك من التجهيزات النهائية لبدء العرض الخاص بهم في الاستاد الرياضي وذلك بأكثر من عشرين خيالاً يمثلون مختلف القبائل في المنطقة وذلك استعداداً لآداء بعض العروض أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك في زيارته الميمونة الى تبوك – الأسبوع القادم –

وبين الخيال عبدالعزيز الزميلي العطوي بإنه تم الانتهاء من تجهيز المقر المخصص لهم بجوار الاستاد الرياضي وكذلك تجهيز الخيول المشاركة بالأوشحة والاعلام والبيارق.

مُبيناً بأن الخيالة جميعاً يسعدون بإداء هذا العرض أمام الملك وسمو ولي عهده مرحبين بمقدمه الميمون.