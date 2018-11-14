السومة يواصل برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للملاعب

ماجد محمد(صدى):

يستعد النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، للعودة للملاعب ، حيث يواصل برنامجه التأهيلي في مقر النادي؛ وذلك من أجل الشفاء من الإصابة العضلية والتي كان تعرض لها.

وواصل اللاعب الإسباني خواردو تدريباته التأهيلية للشفاء من الإصابة، وشهدت تدريبات الأهلي عودة اللاعب سلمان المؤشر بعد شفائه من الإصابة.

وكان من المفترض إقامة مباراة الأهلي والاتحاد في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ولكن تم تأجيلها بقرار من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب خوض الاتحاد لقاء السوبر المصري السعودي على كأس الملك سلمان أمام النادي الأهلي المصري.