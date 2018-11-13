أسباب اعتذار بلدية ” العرضية الشمالية ” عن إصلاح طرق ” الصحنة “

نايف السالم(صدى):

اعتذرت بلدية العرضية الشمالية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إصلاح طرق قرية الصحنة، موضحة أن طريق عقبة الصحنة من الطرق التابعة لوزارة النقل، ويقع خارج النطاق العمراني، وهو طريق فرعي يربط القرية بفرع العبادلة.

وجاء ذلك في إطار شكوى أهالي قرية الصحنة، وفرع العبادلة من عدم إصلاح الطرق التي انهارت بفعل السيول التي اجتاحتها في الآونة الأخيرة.

وأشارت البلدية إلى أنه على الرغم من أن الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني تتبع وزارة النقل، فإن البلدية استجابت في وقت سابق لمطالب أهالي قرية الصحنة وقامت بسفلتة هذا الطريق، حيث تم تنفيذ طريق زراعي مؤقت يخدم أهل القرية ويخفف من معاناتهم.

وتابعت البلدية في بيانها أن وزارة النقل تتجاهل تنفيذ أعمال الصيانة للطريق، مع وعدها بأن يتم إدراج بند صيانة طرق القرية ضمن الميزانية القادمة لصيانة المواقع المتضررة وإنهاء معاناتهم.