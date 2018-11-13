رغم إصابته بمرض في الشرايين مواطن خمسيني يقطع 1700 كم من الاسكندرية إلى جدة

حامد العمري(صدى):

قرر المهندس محمد علي فقيه أن يقوم برحلة طويلة على سيكله ، تحت عنوان الرياضة للجميع وتبدأ يوم غد الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 من الاسكندرية مرورا بالقاهرة، ثم سيعبر البحر الأحمر بالباخرة ، من الغردقه إلى ضباء ومنها سيتجه إلى جدة عبر الساحل الغربي .

وسيمر خلال رحلته بضباء ثم الوجه مرورا بأملج ثم ينبع فرابغ إلى أن يصل إلى محطة الوصول جده ، قاطعا 1700 كلم وله عدد من الأهداف في رحلته التي سيقوم بها وهي:

1- تأكيد الأخوه والترابط بين البلدين

2- التعريف برياضة الدراجين وإلهام الناس لتبني الرياضة

3- التعريف بالأماكن السياحية من شمال المملكة إلى جدة على خط سير رحلته.

هذا وقد خطط لهذه الرحلة طوال شهرين ، درس خلالها خط السير وأحوال الطقس وجمع البيانات والخرائط وحدد المسافات بدقه عالية وبخبرة مهندس له باع طويل.

الجدير بالذكر أن المذكور أصيب قبل فترة بمرض في الشرايين اتجه بعده للرياضة ، فوجد فيها غايته وصحته ، علما أن المذكور مهندس تخطيط ناجح شغل العديد من المناصب ، وهي رئيسا لبلدية ثريبان في محافظة العرضيات ، ثم رئيسا لبلدية رابغ ، ورئيسا لبلدية بلجرشي ليتقاعد بعدها تقاعد مبكر ليمارس نشاطه الهندسي الخاص به.

ويعد المهندس محمد ملهما للعديد من الشباب عبر خطوته الرائعة ومبادرته الغير مسبوقة.