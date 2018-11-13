بالفيديو.. أمير الرياض يرفض الجلوس في صدر المجلس تقديرًا لـ ابن عمه الأمير تركي الفيصل

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، متداول اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وهو يرفض الجلوس في صدر المجلس تقديرًا لـ ابن عمه الأمير تركي الفيصل.

ورد الأمير تركي الفيصل على أمير الرياض في مقطع الفيديو، قائلًا : انت راعي الحفل طال عمرك وانت أميرنا.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المشهد يظهر الترابط والتلاحم بين افراد الأسرة والمحبه والتقدير بينهم.