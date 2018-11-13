سميرة مدني تفوز بلقب أفضل مذيعة عربية

حسين العلي(صدى):

كرم مهرجان المرأة العربية للإبداع الذي وضع نحو 200 إعلامي كافة جهودهم، إمكاناتهم وخبراتهم لتنظيمه بما ينسجم مع وضع المرأة العربية في المجتمع من خلال حفل التكريم الثالث الذي أقيم في مدينة القاهرة الإعلامية السعودية سميرة مدني كأفضل مذيعة لعام ٢٠١٨، وذلك بحضور رئيس المهرجان “ الدكتورة آمال إبراهيم ” و “ الدكتور علي الناقور رجل الاعمال والأستاذة “ تغريد حسين ” ، وصاحب قناة المحور “ الدكتور حسن راتب ” والأستاذ “ عبدالخالق الزهراني ” رئيس تحرير مجلة تالا و لفيف من رجال الأعمال كما ناقش الإعلاميون الذين يمثلون الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات العلاقات العامة -خلال احتفاليتهم- المتغيرات الجارية على الساحة الإعلامية فيما يخص وضع المرأة العربية وتباروا في وضع الحلول لمواكبة الخطوات السريعة التي تسير بها المنظمات الإعلامية خلال اللقاء الذي حمل عنوان “ المرأة العربية و الإبداع ” .

وجاء حضور نجوم التواصل الاجتماعي لافتاً بتكريم الإعلامية “ سميرة مدني ” ، وقد صرحت مدني بأنها سعيدة بحصولها على هذه الجائزة كونها إعلامية سعودية تسعى لتغيير صورة المرأة العربية في الإعلام العربي.