بالفيديو.. مسؤولة بالصحة تزور المنشآت الصحية في جازان.. وهذا ما حملته معها!

تركي السالم(صدى):

زارت مديرة التواصل الداخلي في وزارة الصحة، سلوى العمران المنشآت الصحية في منطقة جازان الحدودية مع اليمن في جنوب المملكة، بما فيها أحد المستشفيات هناك، حيث التقت بمنسوبي ومنسوبات الوزارة وقدمت لهم مجموعة من الهدايا.

وجذبت مديرة التواصل الداخلي في وزارة الصحة ، أنظار المواطنين إليها، خلال جولة رسمية لها على أحد المستشفيات.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الموظفين تفاعلها مع مستقبليها، حيث بدت مبتسمة طوال فترة التصوير، مرددة عبارة الشكر والامتنان للعاملين في المستشفى ومرحبةً بالتصوير معهم.

وأوضحت العمران أن مسمى مديرة السعادة غير صحيح، بل مدير عام التواصل الداخلي، وإسعاد الموظفين أو زيادة معدل الرضا والارتباط للموظف وعائلته هو جزء بسيط من مهام عمل الإدارة.

يذكر أن سلوى بنت خالد العمران تم تعيينها في مارس الماضي بوظيفة مدير عام التواصل الداخلي التي تقوم بالعديد من المهام من بينها وضع برامج ترفيهية لمنسوبي الوزارة في مختلف مناطق المملكة.