معهد طيبه العالي للتدريب يفتح ابوابه للشراكات المجتمعيه والنشاطات التدريبية بمنطقه عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

ايمانا بالدور الذي تحتله مراكز ومعاهد التدريب سواء الحكوميه منها والخاصه وانطلاقا من رؤية المملكه 2030 للرقي بالعمليات التدريبية والشراكات المجتمعية

زار مدير معهد طيبة للتدريب العالي بمنطقة عسير الاستاذ عبدالعزيز الشهراني مركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط والتقا مدير المركز الاستاذ ناصر الشهراني

وياتي هذا اللقاء لبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والشراكات المجتمعيه بينهما

وقد دار محور الحديث عن اليات التدريب وما يقدمه المركز والمعهد في هذا المجال وعن امكانيه التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال

يذكر انه اللقاء الاول بين الطرفين للتعرف على ما يمكن الخروج به في مجال التدريب والشراكات المجتمعيه القادمه بينهما وقد رحب الجميع بهذا التعاون واللقاء الذي سيتبعه عده لقاءات واجتماعات مقبله