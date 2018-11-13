رسميا سولاري مدربا لريال مدريد حتى 2021

حامد العمري(صدى):

أعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء رسميا تعيين المدير الفني المؤقت للفريق سانتياجو سولاري مدربا دائما له لعامين ونصف.

ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي قال خلاله: ” بعد اجتماع للمدراء اليوم 13 نوفمبر 2013، تمت الموافقة على تعيين سولاري كمدرب للفريق الأول حتى 30 يونيو 2021 ” .

وكان سولاري تولى مسؤولية ريال مدريد خلفا لجولين لوبيتيجي الذي تمت إقالته لسوء النتائج كان آخرها الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدف في ملعب كامب نو.

وقاد سولاري ريال مدريد في أربع مباريات فاز فيهم جميعا على حساب كل من ميليلا وبلد الوليد وفيكتوريا بلزن وسيلتا فيجو.

وسجل ريال مدريد تحت قيادته 15 هدفا واستقبل هدفين فقط.

وجاء تعيين سولاري مشابها للمدرب الأسبق للفريق زين الدين زيدان الذي تولى مسؤولي اللوس بلانكوس خلفا لرافائيل بينيتيث.

وصنع زيدان التاريخ مع ريال مدريد بالتتويج بلقب للدوري الإسباني ومثله للسوبر المحلي، ولقبين لكأس السوبر الأوروبي ومثلهما لكأس العالم للأندية.

لكن يظل إنجازه الأهم والأبرز هو قيادته ريال مدريد للفوز بثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا.