لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية

نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولات تفتيشية على محلات بيع الأواني المنزلية، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم فيها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين، عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 37 محلاً، ولم يكن هناك مخالفات، وتم إنذار 6 محلات، مشيراً إلى أن عدد السعوديين العاملين في النشاط بلغ 62 سعودياً، في حين بلغ عدد الوافدين 22 وافداً.

وأفاد الدوسري، أن منافذ بيع الأواني المنزلية هو أحد الأنشطة الـ ١٢، التي تم إقرار توطينها مؤخراً بنسبة ٧٠%، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على تلك الأنشطة لمتابعة توطينها، داعياً طالبي العمل إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية، التي يقدمها الشركاء في منظومة العمل لتدريبهم قبل الانخراط بسوق العمل.