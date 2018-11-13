” آل الشيخ ” غاضب من تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد

نواف السالم(صدى):

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن رفضه تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الاهلي والاتحاد الى وقت غامض ! واذا كان التأجيل مبرر فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل ” .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل الاتحاد قائمة الترتيب برصيد نقطتين فقط.