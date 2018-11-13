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” آل الشيخ ” غاضب من تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد

” آل الشيخ ” غاضب من تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد
نواف السالم(صدى):

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن رفضه تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الاهلي والاتحاد الى وقت غامض ! واذا كان التأجيل مبرر فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل ” .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل الاتحاد قائمة الترتيب برصيد نقطتين فقط.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 دقائق

يامسلم عين خير
ماحد يقدر يحك راسه او يمش خشمه في الرياضة
قبل ما تعطيه طال عمرك الضوء الاخضر .

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