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  3. شاهد .. رجل يوثق طائر غريب في البر

شاهد .. رجل يوثق طائر غريب في البر




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا طائر معروف عندما يريد التخفي لا يتحرك كأنه جذع شجره وهو يعيش على الأشجار المائية.. مشكلته أنه طبله بأبكن ما يدري وين الله حاطه

[ عدد التعليقات: 4599 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههههه بِسْم الله اول مره اشوف زي كذا وشو له هاجد

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