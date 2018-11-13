شاهد .. رجل يوثق طائر غريب في البر

الثلاثاء 13
نوفمبر
قديمة الحركة ذي ياهوه الناس من زمان بطلوها
هذا طائر معروف عندما يريد التخفي لا يتحرك كأنه جذع شجره وهو يعيش على الأشجار المائية.. مشكلته أنه طبله بأبكن ما يدري وين الله حاطه
هههههههه بِسْم الله اول مره اشوف زي كذا وشو له هاجد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 2 ساعتين
قديمة الحركة ذي ياهوه الناس من زمان بطلوها
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا طائر معروف عندما يريد التخفي لا يتحرك كأنه جذع شجره وهو يعيش على الأشجار المائية.. مشكلته أنه طبله بأبكن ما يدري وين الله حاطه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4599 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههه بِسْم الله اول مره اشوف زي كذا وشو له هاجد