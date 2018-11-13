” النقل ” تحذر مستخدمي طريق ” عرجا – الحسو ” من مياة الأمطار

نايف السالم(صدى):

حذر فرع وزارة النقل في المدنية المنورة مستخدمي طريق عرجا – الحسو عند العلامة الكيلومترية (٩٠) من مياة الأمطار.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” القصيم – الرياض – حائل – الحدود الشمالية –عسير – الباحة مكة المكرمة- جازان ” .